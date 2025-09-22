「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）東幕下３枚目の大辻（２１）＝高田川＝が夢道鵬（大嶽）に勝ち、３勝２敗と勝ち越しに王手をかけた。夢道鵬は２勝３敗。今年春場所で新十両を果たし、１場所で幕下に番付を下げ、名古屋場所で再昇進も再び幕下に落ちた大辻。立ち合いから激しく突き合い、四つに組み土俵際に寄り進まれるも、小手投げで逆転勝ち。「四つに組んだ時点でダメです。たまたま勝てただけです」と反