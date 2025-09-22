株式会社トレジャープロモート（東京都千代田区）が運営するオンライン株式スクール『株の学校ドットコム』は、このほど「株式投資への取り組み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、金融資産の総額が「1億円以上」、いわゆる”億り人”の割合は、株式投資に取り組んでいない人と比べて、株式投資に取り組んでいる人のほうが3倍以上多いことがわかりました。【グラフ】株式投資をしている人としていない人の金融資産