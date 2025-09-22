◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が福岡県内の病院を受診した。18日の日本ハム戦で背中に死球を受けた影響で、21日のオリックス戦を欠場していた。21日は試合前練習のフリー打撃を取りやめてベンチ裏へ戻り、11試合ぶりに欠場。「（練習で）打ったときに変な感じがしたので、試合は無理だなと。また明日（球場に）来てみて動ければ良いし、動けなければ悲しいな