◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）右脛骨（けいこつ）骨挫傷で戦列を離れていたソフトバンクの柳田悠岐が、約5カ月ぶりに1軍に合流した。柳田はみずほペイペイドームのグラウンドに現れ、チームメートらと笑顔であいさつ。試合前練習では外野守備などをこなした。柳田は4月11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右すねに自打球を当て負傷交代。長いリハビリを経て、8月29日のウエスタン・広島戦（タマス