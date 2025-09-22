＜ANAオープン最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーの北海道決戦は、PGAツアーを主戦場とする金谷拓実が、石川遼とのプレーオフを制して通算8勝目（アマ時代を含む）。2打差の単独2位でスタートした金谷は7バーディを奪い、序盤でダブルボギーを2つ叩きながらも終盤粘りを見せ、昨年賞金王の貫禄を示して日本での存在感を改めて証明した。【写真】金谷拓実の勝利を支えた14