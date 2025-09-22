＜日本シニアオープン最終日◇21日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞レギュラーツアー通算8勝の56歳・深堀圭一郎は今年、シニアツアー入りをしてから「初めて」苦しいシーズンを過ごしている。〈写真〉65歳overとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイングそのなか迎えたメジャー今季初戦は、トータル1オーバー・32位タイで予選を通過すると、3日目には今年の自己ベストスコアとなる「68」をマーク。最終