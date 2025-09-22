菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。先週の「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の開催中に海辺で撮影したオフショットを公開した。【写真】海辺に立つ菅沼菜々、頭にはドアラのカチューシャ【本人のInstagramより】「試合帰りに海ちょこっと寄ってみた」と記した投稿。菅沼はゴルフウェアのまま砂浜に立つと、その頭にはファンにプレゼントされたというドアラのカチューシャが。さすがは愛知県で開催された大会だけに