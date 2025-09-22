9月7日、静岡県富士市内で交際関係にあった女性の両手を縛って車内に監禁し、腹を殴るなど暴行を加え、けがをさせた疑いで、44歳の男が22日に逮捕されました。 逮捕監禁と傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡県富士宮市黒田の無職の男（44）です。警察によりますと、男は7日、富士市内で、富士宮市内に住む風俗店店員の女性（44）の両手を縛って乗用車内に不法に監禁し、腹を殴るなどの暴行を加えて軽傷を負わせた疑いが持たれてい