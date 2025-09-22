NPB（日本野球機構）は22日の公示を発表。広島は主力含む6選手を抹消しました。抹消となったのは、中粼翔太投手、坂倉将吾選手、菊池涼介選手、二俣翔一選手、秋山翔吾選手、野間峻祥選手という6選手。坂倉選手と秋山選手は前日21日の敵地・DeNA戦にも出場し、雨の中での一戦となるもヒットを放つ場面も見られていました。広島の今シーズンの残り試合数は「6」。ここまで58勝74敗で、リーグ5位につけています。