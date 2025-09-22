イギリスやカナダなど4か国がパレスチナを国家として承認したことをめぐり、林官房長官は日本の対応について「2国家解決を支持している」とした上で、「承認するか否かではなく、いつ承認するかの問題」だと強調しました。イギリス、カナダ、オーストラリア、ポルトガルの4か国は21日、人道危機が続くパレスチナを国家として承認することを発表しました。G7＝主要7か国の国が承認するのは初めてです。林官房長官「パレスチナ国家承