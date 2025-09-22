週明けの日経平均株価は反発し、上げ幅が一時700円を超えました。一方、金の価格も上昇しています。先週末の平均株価は、日銀によるETF（上場投資信託）の売却方針の発表を受け、大幅に値を下げる場面がありましたが、22日の東京市場は幅広い銘柄が値上がりしました。植田総裁がETF売却について「少しずつ売ることで影響を小さくできる」として、市場に配慮する姿勢を見せたことが安心感を広げる中、アメリカで利下げがさらに進み