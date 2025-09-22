津山市役所 22日午前9時ごろ、津山市皿の佐良山小学校でニホンザルの目撃情報が複数ありました。市によりますと、児童らがサルが校舎のといをつたって登っているところやグラウンドにいるところを見たということです。 9時30分ごろ、学校から連絡を受けて、市の森林課や警察などが現地を確認しましたが、すでにサルが立ち去った後だったということです。 市は、サルに遭遇した時の対応として、人の姿を見て逃げていく場