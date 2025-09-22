◆大相撲秋場所９日目（２１日、東京・両国国技館）西序二段２２枚目・岡田（高田川）が東同１９枚目・絢ノ富士（伊勢ケ浜）を下し、無傷の５連勝を飾った。立ち合いで頭を下げて出てきた相手をはたき込んで快勝したが、取組後は「ダメですね。相手が予想以上に頭を下げていたので、楽してしまった。あれを下に潜って中に入るぐらいじゃないとダメ。親方に怒られます。これでは強くならない」と猛省した。東海大柔道部出身の２