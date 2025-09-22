日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２２日、大阪・堺市内で２１日に行われたプロテストの合格者を発表した。以下の１０人で全員男子Ｃ級（４回戦、受験者は２２人）。▽スーパーフライ級尾上海斗（川端）▽バンタム級冨山侑人（結花）▽スーパーバンタム級梯直樹（ＳＡＥＫＩ）倉尾来夢（ハラダ）押川怜次（神拳阪神）▽スーパーフェザー級森祐斗（川端）▽ライト級吉野洪希（匠）隅田仁（匠）