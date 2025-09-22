俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜後10：00）の最終回（第11話）が、きょう22日に放送される。生徒役の俳優たちが、このほどクランクアップを迎えた。【写真多数】『ぼくほし』感動のクランクアップ！ 健治（磯村勇斗）＆珠々（堀田真由）笑顔2ショット今作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公が、少子化による共学化で