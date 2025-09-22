俳優の唐田えりか（28）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。“大親友”とのテーマパークでの2ショットを披露した。【写真】おそろいのキノピオ帽子で2ショット披露の唐田えりか＆ゆりやんレトリィバァ唐田は「by @yuriyan.retriever」とつづり、芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど、ジャンルを問わず活躍するゆりやんレトリィバァ（34）とテーマパークを楽しむ2ショット写真などを複数枚投稿した。