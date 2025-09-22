旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁の逮捕の可否を判断する審査が22日午後から韓国の裁判所で行われています。ソウル中央地裁では22日午後1時半から、韓総裁に逮捕状を出すかどうかを審査していて、韓総裁本人も出席しています。韓総裁は裁判所に入る際、報道陣の問いかけには答えず、無言で中に入りました。特別検察官は先週、韓総裁が教団の元幹部を通じて尹（ユン）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）被告へ金品を贈