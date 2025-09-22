10月6日（月）よりスタートする、堂本光一と加藤シゲアキがMCの新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』。放送に先駆けて囲み取材会が行われ、MCとして初タッグを組む堂本×加藤が、エンタメへの熱い思いやお互いへのリスペクトを語った。同番組は、ミュージカル『SHOCK』シリーズで作・構成・演出・主演を手がけ、国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けてきた堂本光一と、アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督…など多ジャンル