さすがに黙っていられませんね小学生の鍵っ子に迫っていた恐怖！母が玄関で血相を変えていた理由にヒヤリヒヤリとする話、感動する話、スカッとする話…。SNSに寄せられたフォロワーさんからの「心ゆさぶる話」を、イラストレーターのしばたまさんが漫画化。わたしたちのすぐ身近にある話だからこそ、エピソードが心に響きます。かわいらしいイラストとのギャップにもファンが多い、1万人の心をゆさぶった、至極のエピソードをお届