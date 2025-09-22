午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６３、値下がり銘柄数は５０３、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に電気機器、石油・石炭、化学、精密機器など。値下がりで目立つのは海運、建設、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS