（台北中央社）強烈台風（台湾基準）台風18号は22日午前現在、勢力を強めながら台湾に近づいている。中央気象署（気象庁）は東部・台東、南部・屏東、高雄、台湾本島最南部・恒春半島に陸上台風警報を発表し、警戒を呼びかけている。台風18号は同日午前11時現在、台湾本島最南端、ガランピ（鵝鑾鼻）の南南東約320キロの海上を、時速20キロで西から西北西に進路を変えながら進んでいる。中心気圧は900ヘクトパスカル。中心付近の最