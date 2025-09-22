西武は22日、外崎修汰内野手（32）が「右尺骨遠位端骨折」で全治2〜3カ月と診断されたと発表した。骨折判明を受け、出場選手登録を抹消された。外崎は21日の楽天戦（楽天モバイル）の4回、右手首に死球を受けて途中交代。宮城県内の病院で検査を受けた。試合後、西口監督は「まだ分からない。確認のために（病院に）行っている」と話していた。本来は二塁手の外崎だが右翼など外野での起用も増え、9月は打率・308と好調だ