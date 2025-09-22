フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が２１日、放送され、「第２回女子３００ｍ走サバイバルレンチャン」で決勝に進出した人気モデルの生い立ちに注目が集まった。２月に放送された第１回にも出場し、爪痕を残したギャビー（２８）。日本人の父とアメリカ人の母を持ち、エキゾチックな顔立ち、長い手足に９頭身の抜群スタイルで活躍しているが、番組では“アメリカ人の母と生き別れ”と説明された。ギャビー自身も「５歳の時に