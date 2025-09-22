米オクラホマ州のグロウラーパインズ・タイガー保護区で飼育員がトラに襲われて死亡した/KXII/Growler Pines Tiger Preserve（ＣＮＮ）米ネットフリックスの人気シリーズ「タイガーキング：ブリーダーは虎より強者？！」に登場したジョー・エキゾチックさんと関わりのあったトラの飼育係が勤務先の米オクラホマ州の施設で、飼育していたトラに襲われ死亡した。施設側が明らかにした。「グロウラーパインズ・タイガー保護区」による