²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬£²£²Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¡££µ£¸Ç¯Á°¤Ë°ì½ï¤Ë²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤¬Í­Ì¾½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò£²Ç¯Á°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·Æ¸¤È¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬¥²¥¹¥È¡£¼Â¤Ï¤³¤Î£²¿Í¡¢£µ£¸Ç¯Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì½ï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡Öº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö£Ì£É£Î£Å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¼«Ëý