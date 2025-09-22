静岡県伊東市の田久保真紀市長が2025年9月18日にXで、止まっていたとされた補正予算分の事業を「予定通り執行」したと報告。ネット上で波紋を広げている。「誰のせいで...」の声が25年6月に学歴詐称疑惑が浮上した田久保市長。7月には百条委員会が設置されたが、田久保市長は自身が卒業したと主張する東洋大学の卒業証書とされている書類の提出を拒否。9月1日には市議会に田久保市長に対する不信任決議案が提出されて全会一致で可