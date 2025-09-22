短編映画「顔のない街」Ⓒ2025 TOHO CO., LTD. 吉田美月喜が主演を務める短編映画「顔のない街」が、北米とヨーロッパの国際映画祭にダブル選出された。併せてキービジュアルも解禁された。新鋭・村上リ子監督とタッグを組んだ本作は、「自由に顔を変えられる世界」を描くSF作品。主演の吉田は、近未来の不気味で美しい世界観の中で、自分自身を見失っていく主人公を繊細に演じきり、世界の舞台へと羽ばたく。