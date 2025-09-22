■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/18、NYダウ＋124ドル高、46,142ドル2）9/19、NYダウ＋172ドル高、46,315ドル【前回は】相場展望9月18日号米国株: FRBの利下げ継続期待で、株価上昇日本株: 日経平均は堅調に上昇するが、過熱感も膨らんでいる●2．米国株：金利上昇局面入り⇒米国株は相対的に「割高」意識を示唆1）金利上昇局面入り⇒米国株は相対的に「割高」意識を示唆・米国金利とNYダウの推移