第一酒造は、多様化する消費スタイルや小容量ニーズの高まりに応えるべく、人気銘柄の新しいサイズ展開として、「開華純米大吟醸 山田錦 300ml」「開華純米大吟醸 夢ささら 180ml」を新発売しました。 第一酒造「開華純米大吟醸 山田錦 300ml」「開華純米大吟醸 夢ささら 180ml」 第一酒造は、多様化する消費スタイルや小容量ニーズの高まりに応えるべく、人気銘柄の新しいサイズ展開として、「開華純米大吟醸