東峰書房は、2025年9月24日(水)、国内最大規模の税理士法人を作り上げた「経営のプロフェッショナル」である著者が、80歳を迎えてこれから挑戦したいことやビジョンについて語る経営書『80歳からの煩悩と迷走』を発売。 『80歳からの煩悩と迷走』本郷 孔洋著 判型：四六判ページ数：122ページ定価：1,760円(税込)本体1,600円+税著者：本郷 孔洋イラスト：尾崎 まさこ■目次はじめに第1章 八十歳の日