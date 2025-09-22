ねむろ水産物普及推進協議会では、2025年10月17日(金)〜19日(日)までの3日間、北海道庁赤れんが庁舎前庭にて「まるごと根室直送市」を開催します！ まるごと根室直送市  1.日時：2025年10月17日(金)午前10時〜午後6時10月18日(土)午前10時〜午後6時10月19日(日)午前10時〜午後3時2.場所：北海道庁赤れんが庁舎前庭(札幌市中央区北3条西6丁目)3.共催：ねむろ水産物普及推進協議会(愛称：まるごと根室)・北海道