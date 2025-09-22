22日午前11時前、木曽郡大桑村の山林内で木の伐採作業の準備をしていた68歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。午前10時40分ごろ大桑村野尻の山林内で木曽郡内に住む会社員の68歳男性が木の伐採作業の準備のため写真を撮っていたところクマに襲われました。男性は右太ももや後頭部をかまれけがをしましたが、命に別条はないということです。警察によりますと作業は6人で行っていましたが、他にけがをした人はいませんでした。