ドジャースが快挙達成です。昨季世界一をつかんだドジャースはこの日、観客動員数が球団史上初めて400万人を突破したと発表しました。2025年レギュラーシーズンを総観客数401万2470人、1試合平均4万9537人で終えました。これまでの年間観客動員数最高は2019年の397万4309人、昨年は394万1251人でした。1978年に初めて観客動員数300万人を達成して以来、36回にわたり年間観客動員数300万人を超えています。今年、ホームゲーム40試合