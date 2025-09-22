開かれた愛知県豊明市議会の本会議＝22日午前仕事や勉強時以外の自由時間でスマートフォンやゲーム機などの使用を1日2時間以内を目安とするよう住民に促す条例が22日、愛知県豊明市議会で賛成多数により可決、成立した。10月1日施行。スマホなどの過剰使用防止を目的とし、小学生以下の使用は午後9時まで、中学生以上は午後10時までとすることも求めている。罰則はない。全住民を対象に使用時間の目安を示した条例の制定は全国初