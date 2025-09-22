timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」新CM発表会に出席した。【別写真】「潤いを与えてくれる物事」をそれぞれ発表する場面も5人は9月27日より東阪名エリアで放映される保水美容液シャンプー「エイトザタラソ」の新TVCM「かきあげたくなる、ぷるん髪。」篇に出演する。今年2月にtimeleszに加入したこの5人でTVCMに出演するのは初