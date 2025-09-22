美容師などを目指す学生の卒業制作発表会が秋田市で開かれ、学生たちがスタイリングやメイクの技術を披露しました。秋田市で卒業制作発表会を開いたのは秋田県理容美容専門学校です。県内には去年時点で約4,500人の美容師がいて、学生たちはその中で切磋琢磨しながら互いに活躍することを目標に、制作に励みました。今年度、卒業する2年生27人は、今回、様々な花からイメージを膨らませました。学生「衣装もいちから選んだり