timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がヘアケアブランド『8 THE THALASSO』の新CM「かき上げたくなる、ぷるん編」に出演。CM発表会に登壇した。 （関連：【写真あり】timelesz、5人での初CM撮影に緊張？寺西拓人は篠塚大輝との散歩から得た“うるおい”も明かす） 『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）を経て加入した5人でのCM出演について、寺西は「5人で初めてのお仕事ということで、ちょ