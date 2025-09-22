北海道エアポートは、旭川空港国内線ターミナルの「LOUNGE 大雪TAISETSU」を10月1日に移設・拡張オープンする。制限エリアから一般エリアに移設することにより、これまでは保安検査場のオープン時間に合わせて利用できたものの、営業時間であればいつでも利用できるようになる。座席数は51席と従来の約2倍となり、半個室も5席設ける。日本5大家具の1つである旭川家具を設えた空間で搭乗までの間をゆったりくつろぐことができる。電