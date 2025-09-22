Ｊ２大宮は２２日、スチュアート・ウェバー氏のヘッドオブスポーツ就任を発表した。トップチームの運営、選手獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含む、スポーツ部門の全てを統括する業務。テクニカルスタッフや経営陣と密接に連携し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行を担う。ウェールズ出身の４１歳で、イングランドのリバプールやＱＰＲでスカウト部門の責任者を務めるなどし、１７〜２３