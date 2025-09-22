【モデルプレス＝2025/09/22】Aぇ! groupの佐野晶哉と小島健が、21日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。グループ結成までの葛藤を語った。【写真】Aぇ小島健と「よう会ってる」パーカショニストの佐野晶哉兄◆佐野晶哉、入所のきっかけは堂本光一幼い頃からミュージカルに出演していたという佐野。「14歳まで全く興味なかったんですけど、14歳で堂本光一く