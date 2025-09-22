「公道での遊具使用」 交通が多い道路で、球技、ローラースケート、キックボード（電動ではないもの）、スケボー、ストライダーなどを使用することは禁止となっている。人も猫も、おもちゃに夢中になると周りが見えなくなるので危険。 「道路族」 子どもを道路で遊ばせたり、延々と井戸端会議をしたり、周りを気にせずに道路で騒ぐ人たちのこと。また、道路で集会を行う猫たちのことも