２０日、スペインのマドリード動物園で誕生日ケーキを味わう金喜。（マドリード＝新華社配信）【新華社マドリード9月22日】スペインのマドリード動物園で20日、ジャイアントパンダ「金喜（ジンシー）」と「茱萸（ジューユー）」の誕生日会が開かれ、来園客数百人が参加した。金喜は2020年9月1日生まれ、茱萸は20年10月25日生まれ。2頭は24年4月29日から10年間の予定でマドリードに滞在している。２０日、スペインのマドリード動