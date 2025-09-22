スマホの利用を1日2時間以内を目安とする条例案が、愛知県の豊明市議会で先ほど可決されました。 【写真を見る】【速報】「スマホ条例案」可決 すべての市民対象は全国初 仕事や勉強 家事などを除くスマホ利用を1日2時間以内とするよう促す 愛知・豊明市 すべての市民を対象にした全国初の条例案は、仕事や勉強、家事などを除く時間のスマホ利用を1日2時間までとするよう促すもので、罰則はありません。子どもの睡眠時間を確保す