◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)今季14勝を挙げている日本ハムの伊藤大海投手が2回に連打を浴び先制を許しました。伊藤投手は初回から気迫のこもった投球で2奪三振を記録するなど上々の立ち上がりを見せます。しかし2回には先頭のソト選手に低めのストレートをはじき返され、先制の13号ソロ本塁打を浴びると、そこから藤岡裕大選手にレフト前、安田尚憲選手にライト前、さらに佐藤都志也