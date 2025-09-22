タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が21日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。親知らずを抜いたことを明かした。みちょぱは「Xなどでもご報告いたしましたが、初めての親知らずを抜きました」と報告。「2、3カ月前から急に奥歯に違和感あるなと思い始めて、自分で鏡を見たらこれが噂の親知らずかと思って。しばらくは様子見していたんだけど、たまに痛みがあったりとか