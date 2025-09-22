福岡県警は22日、未明に自家用車を酒気帯び運転したとして、道交法違反の疑いで南署地域1課の巡査部長飛永裕範容疑者（50）＝同県柳川市＝を現行犯逮捕した。県警によると、21日夜に焼酎の炭酸割りを数杯飲んだと供述し、呼気から基準値の約2倍のアルコールが検出された。逮捕容疑は22日午前3時50分ごろ、柳川市東蒲池の市道で軽乗用車を酒気帯び運転した疑い。スーパーに用があったとし「酒は抜けていると思った」と説明して