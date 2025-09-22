Image: Meta ハンズフリーで、自分の見ているものを撮れる広視野角＆強力なブレ補正カメラ。こんなカメラが欲しかった、という方も多いんじゃない？Oakleyブランドで放つMetaの二番手AIメガネこと「Oakley Meta Vanguard」。正面だけではなく側面までレンズでカバーする、ガチなスポーツサングラスにカメラ、マイク、スピーカーを組み込みました。スポーツアクティビティを撮るならGoProやIn