ニホンミツバチの巣箱から蜜を採集し、味わうワークショップが10月25日、宮崎県椎葉村で開催される。椎葉民俗芸能博物館やNPO法人で作る「椎葉村暮らしワークショップ」主催。同じ地域で活動するニホンミツバチの蜜はいろんな花の蜜が混じり「百花蜜」と呼ばれ、味わい深い。講師は村の養蜂家、那須満義さん。3月に開催されたワークショップで製作し、山に据えた巣箱も見に行く。午後1時に博物館そばの観光駐車場に集合。参加