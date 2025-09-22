「1票の格差」を是正せずに実施した7月の参院選は憲法違反だとして、岐阜、愛知、三重の有権者3人が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、名古屋高裁（片田信宏裁判長）で開かれ、即日結審した。判決は10月30日。原告側代理人の升永英俊弁護士は、最大格差が前回2022年参院選から拡大し「是正とは真逆の著しい後退だ」と意見陳述した。被告の3県の選挙管理委員会側は請求棄却を求めた。弁護士グループが全