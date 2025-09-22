清流・仁淀川周辺を舞台に多彩な催しを繰り広げる「仁淀ブルー体験博２０２５」が２７日〜１１月２４日に開かれる。高知県仁淀川町や越知町など流域６市町村でアクティビティーや食、歴史・文化などを楽しむ過去最多の計５７プログラムを企画。流域自治体などで構成する主催者の仁淀ブルー観光協議会は「秘境の中で日常をリセットしてみては」と呼びかけている。（小野温久）体験博は今年で５回目で、テーマは「わたしの『最高